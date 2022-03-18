Нижний Тагил, Свердловская область, , 13:02 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области 18 марта состоялась патриотическая акция «Тагил вместе!». Её приурочили к восьмилетию воссоединения Крыма с Россией, сообщает пресс-служба мэрии города.

Участники патриотической акции в Нижнем Тагиле Фото: ntagil.org

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Участие в мероприятии приняли представители общественных организаций, ветераны, студенты и многие другие. Глава города Владислав Пинаев поддержал эту народную инициативу и выступил перед гражданами на площади перед центральной проходной «Уралвагонзавода».

Акция стартовала у памятника танку Т-34. Сотни людей, в основном молодёжь, пришли к монументу с целью поддержать свою Родину и её защитников, которые сейчас помогают братскому народу в борьбе с неонацистами на Украине в рамках специальной военной операции.

«Здесь не только мы, но и наши семьи. Считаем, что поддержка наших ребят, которые участвуют сейчас в специальной операции, — это важно», — сказал глава Нижнетагильского отделения Всероссийской организации «Боевое братство» Андрей Малинин.

Затем 50 украшенных триколорами и другими флагами автомобилей отправилась в автопробег по улицам. На свои машины водители нанесли литеры «Z» и «V», ставшие символами российских вооружённых сил, которые освобождают Донецкую и Луганскую Республики. Маршрут прошёл через площадь Танкостроителей, на которой стоит монумент танку Т-72. А на финише, у проходной УВЗ, участники акции исполнили гимн России и поддержали президента Владимира Путина, мирных жителей Донбасса и денацификацию Украины, которая проводится в рамках спецоперации.

«Мы своих не бросаем. Россия войн не начинает, она заканчивает их! Тагильчане за мир! Тагильчане за будущее!» — отметил Владислав Пинаев.