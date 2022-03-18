Уфа, , 13:01 — REGNUM Вторую очередь роботизированной молочно-товарной фермы строят в Башкирии. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Коровы на молочной ферме Mcx.ru

Данный проект был рассмотрен на заседании инвестиционного комитета республики в формате «Инвестчас».

Сообщается, что объект возводится в Абзелиловском районе. На ферме планируют установить восемь роботов, в том числе шесть доильных и два — для раздачи кормов. На реализацию данного проекта предприятие намерено направить около 460 млн рублей. В результате планируется создать 11 новых рабочих мест, увеличить надои в хозяйстве в два раза (до 7,2 тысяч тонн в год).

Отмечается, что предприятие получит льготы при предоставлении земельных участков в аренду. Кроме этого, минсельхоз Башкирии окажет поддержку по включению проекта в федеральную государственную программу развития мелиоративного комплекса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе могут построить цех по производству энергосберегающих стекол.