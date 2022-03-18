Лима, , 13:03 — REGNUM Новость о досрочном освобождении 17 марта бывшего президента Перу Альберто Фухимори, причастного к массовым убийствам, вызвала волну уличных протестов граждан страны. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Столица Перу — Лима (сс) Federico

Демонстрации проходят по всей стране, в Лиме митингующие окружили здание Конституционного суда, вынесшего решение о досрочном освобождении. К протестующим также присоединилось несколько конгрессменов и бывших министров.

В свою очередь, группа сторонников Фухимори также вышла на улицы, чтобы поддержать решение об удовлетворении апелляции.

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