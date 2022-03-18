Митинги против освобождения диктатора прошли в Перу
Лима, 18 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Новость о досрочном освобождении 17 марта бывшего президента Перу Альберто Фухимори, причастного к массовым убийствам, вызвала волну уличных протестов граждан страны. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.
(сс) Federico
Столица Перу — Лима
Демонстрации проходят по всей стране, в Лиме митингующие окружили здание Конституционного суда, вынесшего решение о досрочном освобождении. К протестующим также присоединилось несколько конгрессменов и бывших министров.
В свою очередь, группа сторонников Фухимори также вышла на улицы, чтобы поддержать решение об удовлетворении апелляции.