София, , 12:54 — REGNUM Сотни человек собрались перед зданием Совета министров (правительства) Болгарии в центре столицы страны Софии на массовую акцию протеста под кодовым названием «Против политических репрессий». Об этом 18 марта сообщает БНР.

Протест Nathan Keirn

По предварительным данным, участники манифестации требуют немедленного освобождения бывшего болгарского премьер-министра, лидера оппозиционной партии «ГЕРБ» («Граждане за европейское развитие Болгарии») Бойко Борисова, арестованного по обвинению в финансовых махинациях. Как сообщают очевидцы, демонстранты развернули плакаты с надписями «Правительство — в отставку!» и «Долой палачей!».

При этом среди активистов были замечены экс-глава МВД Болгарии Христо Терзийский и бывший министр юстиции Данаил Кирилов. К месту несанкционированного мероприятия стянуты усиленные подразделения полиции.

Напомним, ранее прокуратура болгарской столицы Софии выдала ордер на арест Б. Борисова, подозревая его в растрате денег из европейских фондов. Ведется следствие.