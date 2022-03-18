Казань, , 12:53 — REGNUM В Татарии изменились цены на продукты питания. Обновленные данные опубликовал Татарстанстат.

Цены Rotfront.su

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В период с 4 по 11 марта в республике существенно подорожали помидоры, цена за 1 кг составляет 199,88 рублей (+12,53%), сахар — на 10,76% (64,15 руб./кг), цена на бананы за неделю выросла на 8,42% и составила 100,83 рублей за кг.

Кроме этого, подорожали вермишель (+4,03%), маргарин (+3,93%), соль (+3,15%), гречка (+3,13%), пшено (+3,09%), капуста (+3,09%), свекла (), рис (+2,96%).

Подешевели за неделю сосиски, хлеб и булочные изделия, конфеты и молоко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, ажиотажный спрос на сахар и другие продовольственные товары носит эмоциональный характер, заявил 18 марта журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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