Ярославль, , 12:53 — REGNUM Ярославский моторный завод (ПАО «Автодизель»), один из крупнейших в городе, переходит на 4-дневную рабочую неделю. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе предприятия.

Цеха предприятия Автодизель

«В связи с возможным падением объемов производства, вызванным текущей нестабильной ситуацией в автомобильной отрасли, на ПАО «Автодизель» введен приказ об изменении графика работы в период с 19 мая по 18 ноября 2022 года. Выпуск приказа о 4-дневной рабочей неделе является страховочной мерой и не означает фактический переход на сокращенную неделю. Режим работы с мая по ноябрь будет определяться в дальнейшем исходя из текущей ситуации», — сообщили в пресс-службе ЯМЗ.

Как уточнили в предприятии, руководство завода предпринимает все необходимые меры для обеспечения запланированных объемов производства.