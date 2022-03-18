Донецк, , 12:53 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили новые обстрелы территории Донецкой Народной Республики. Об этом 18 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

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В представительстве рассказали, что в 12:15 был зафиксирован обстрел посёлка шахты «Трудовская» в Донецке со стороны Новомихайловки, где находятся украинские войска. Всего выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.

В 12:25 из населённого пункта Новобахмутовка была обстреляна Пантелеймоновка, недавно освобождённая от украинских боевиков. По населённому пункту выпустили пять снарядов калибром 122 мм.