Москва, 18 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не раз высоко оценивал итоги работы главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Президент неоднократно давал высокую оценку итогам работы Набиуллиной и Центробанка в целом», — сказал Песков.

Он назвал новое внесение кандидатуры Набиуллиной на переизбрание главой ЦБ РФ «логическим продолжением» этой оценки.