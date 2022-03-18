Песков объяснил выбор Набиуллиной в качестве кандидата на пост главы ЦБ РФ
Москва, 18 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не раз высоко оценивал итоги работы главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Драй ИА REGNUM
Эльвира Набиуллина
«Президент неоднократно давал высокую оценку итогам работы Набиуллиной и Центробанка в целом», — сказал Песков.
Он назвал новое внесение кандидатуры Набиуллиной на переизбрание главой ЦБ РФ «логическим продолжением» этой оценки.