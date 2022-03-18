Москва, , 12:58 — REGNUM Одиннадцатиклассница школы №2065 разработала автоматическое устройство для изучения ила на дне Мирового океана. Это изобретение поможет ученым быстрее и эффективнее исследовать химический состав донных отложений, определить причины изменения климата на Земле в прошлом и степень загрязнения океанского дна в настоящем.

Ученица 11 класса московской школы №2065 Евгения Андреевская вместе с ученым из Института океанологии Дмитрием Борисовым разработала «Роботизированный комплекс для анализа химического состава морских донных осадков». Океанологи поднимают со дна ил, проводят его исследование тут же на научном судне и потом еще в лабораториях «на берегу». Эта рутина отнимает много времени у научных сотрудников и инженеров. Автоматизированная же система, созданная школьницей, поможет в разы сократить эту работу и избежать ошибок в анализах.

«У исследований океанского дна много целей. Помимо получения новых знаний о внутреннем строении и истории нашей планеты, такие исследования проводятся с целью поиска и добычи минеральных ресурсов (нефти, природного газа, полиметаллических руд, стройматериалов). Для строительства портовых сооружений, мостов, ветряных электростанций, обеспечения безопасности судоходства, прокладки подводных трубопроводов и кабелей изучают рельеф дна, а также физические свойства донных осадков и пород. Важной задачей является поиск и обследование затонувших объектов, в том числе и опасных — контейнеров с химическим оружием, реакторов подводных лодок. Также исследования дна Мирового океана помогают оценить геориски, например, сход подводных оползней, которые способны вызвать даже цунами», — рассказал с. н. с. Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова Дмитрий Борисов.

Школьница под руководством ученого сконструировала стенд с механической рукой робота-манипулятора. Конструкция непростая, состоит из рентгенофлуоресцентного анализатора химического состава, компьютера, робота-манипулятора, платы Arduino, системы для подъема и опускания защитного кожуха анализатора, системы для хранения и подачи образцов. Юный инженер соединила и настроила все электронные компоненты, написала программу для управления комплексом, спроектировала и изготовила на 3D-принтере основные конструкционные элементы, провела первые испытания и посчитала стоимость комплекса — более 4 млн рублей.

Одиннадцатиклассница продолжает работать над совершенствованием прототипа, планирует довести его до коммерческого использования. Стоит отметить, что проектом уже заинтересовалась компания-изготовитель элементного анализатора. Научный руководитель Дмитрий Борисов отметил, что такое оборудование востребовано в России, где ежегодно проходят десятки научных морских экспедиций.

«Под толщей воды в Океане скрыты природные архивы ценной информации об условиях, которые были на Земле в геологическом прошлом и процессах, сформировавших облик нашей планеты. Задача ученых — расшифровать данные с использованием арсенала сложных методов и приборов», — объяснил ученый-океанолог.

Стоит отметить, что ученики школы № 2065 не первый год работают над исследованиями дна Мирового океана. Два года назад они создали комплекс оборудования для микроскопа с автоматизированным вращающимся столиком, фотокамерой и управляющим мини-компьютером. В 2021 году разработали аналитические весы для взвешивания геологических образцов в условиях морской качки, которые успешно прошли испытания в экспедиции на научно-исследовательском 117-метровом судне «Академик Иоффе» — корабль имеет статус уникальной научной установки.