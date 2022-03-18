Липецк, 18 марта, 2022, 12:51 — ИА Регнум. На горячую линию УФАС по Липецкой области поступило более 270 обращений о нехватке в магазинах и повышении цен на сахар и соль. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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УФАС предостерегло АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка»), а также одного липецкого ретейлера от совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

«В частности, речь идет о поддержании высокой стоимости на социально значимый товар и признаках создания искусственного дефицита товара путем не выкладки его для реализации», — говорится в сообщении ведомства.

Также жители региона жаловались в УФАС на стоимость детских товаров.