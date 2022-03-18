Тбилиси, 18 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Грузии 18 марта из-за непогоды ограничен проезд при движении по ведущей к границе с Россией трассе Мцхета — Степанцминда — Ларс, которая также называется Военно-грузинская дорога. Об этом сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог республики.

«Новости Владикавказа» КПП «Верхний Ларс»

По данным ведомства, на участке Гудаури — Коби запрещено проезжать автомобилям с прицепом или полуприцепом. Движение для них опасно из-за снегопада и гололёда. Для других видов транспорта проезд разрешён. Дижение на участках Млета — Гудаури и Гудаури — Коби разрешено только по тоннелям и без остановок.

Также сообщается, что на перевале Паранвани по трассе Кода — Ниноцминда движение запретили для всех видов транспорта.

Стоит отметить, что в Грузии с 2021 года ведётся строительство новой трассы от Тбилиси к границе с Россией. По проекту она будет короче, а также обойдёт участки, по которым опасно проезжать зимой.