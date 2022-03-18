Москва, 18 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. После провала в начале недели фондовые площадки мира совершили внушительный отскок, и за вторую половину торговой пятидневки с лихвой отыграли потери, сняв перепроданность, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Фондовый рынок

«При этом инвесторы сейчас игнорируют повышение ставок ключевыми Центробанками, будучи сосредоточенными на геополитике.

Здесь игроки цепляются за малейшие намеки на улучшение обстановки вокруг Украины и покупают подешевевшие бумаги даже на фоне невнятных предпосылок для прогресса.

Впрочем, появилась информация, что после дальнейших консультаций делегаций России и Украины, которые, судя по всему, и далее теперь будут проходить в формате видеоконференций, в ближайшие недели «может состояться» встреча президентов двух конфликтующих стран.

Если эти сообщения не будут опровергнуты, в краткосрочной перспективе можно ожидать как минимум отсутствия выраженных продаж в сегменте рисковых активов в ожидании этого важного события.

Однако в целом общая обстановка в мире не располагает к возвращению рынков в русло устойчивого восходящего тренда. Ситуация вокруг Украины сложилась сложная, а военная спецоперация продолжается уже три недели.

Россия переваривает рекордный поток санкций и вводит ответные ограничения, что еще отразится в полной мере на самочувствии глобальной экономики в том числе на фоне массовых нарушений цепочки поставок.

Все это усугубляется дорогими энергоносителями, еще сильнее подогревающими рост инфляции, с которой Центробанки вынуждены бороться через повышение ставок в такой нестабильный для всего мира период, что в свою очередь ставит под сомнение устойчивость экономики.

В этих условиях говорить о полноценном возобновлении покупок в сегменте рисковых активов не приходится. То, что наблюдается в последние дни, походит на отскок, который в любой момент готов смениться новыми продажами.

К слову, перед выходными (19−20 марта) уже наблюдается охлаждение спроса инвесторов — Азия сегодня показала смешанные результаты, что сигналит о фиксации прибыли после недавнего ралли.

Не исключено, что и площадки Уолл-стрит умерят пыл перед выходными. Здесь многое будет зависеть от риторики президента США Джо Байдена в ходе предстоящих переговоров с китайским лидером на тему России и потенциальной помощи Пекина Москве, которая, как утверждают в администрации США, «дорого обойдется» Поднебесной», — пояснил эксперт.

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