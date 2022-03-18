Москва, , 12:48 — REGNUM Если знать фактическую информацию о положении с продуктами в России, то можно понять, что закупать продукты впрок нет необходимости. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сахар

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«Понятно, что кто-то не может совладать со своими эмоциями, но просто если знать де-факто информацию, то ты понимаешь, что абсолютно нет никакой потребности для того, чтобы бежать в магазин и скупать туалетную бумагу, гречку, сахар и так далее», — сказал Песков.

По его словам, появившийся в магазинах ажиотаж «ни на что не опирается, ничем не спровоцирован» и является исключительно эмоциональным.