Кострома, 18 марта 2022, 13:24 — REGNUM ИА REGNUMПолиция опровергла наличие халатности в действиях лиц, осуществлявших административных надзор над одним из убийц 5-летней костромички Вероники Николаевой. Об этом со ссылкой на ответ управления МВД депутату облдумы Владимиру Михайлову, опубликованный на сайте закобрания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полиция
Полиция
Мвд.рф

Напомним, девочка была похищена 4 января 2022 года от места работы своей матери. Её украл 44-летний Денис Герасимов, ранее отбывавший срок за изготовление детской порнографии и педофилию и 24-летний Вадим Беляков, имевший судимость за кражу денег. Они изнасиловали и убили девочку, нанеся ей множество ножевых ранений. Тело ребёнка, спрятанное в спортивной сумке, в ночь с 4 на 5 января обнаружили полицейские.

После этого в Костроме возбудили уголовное дело. Следственный комитет счёл, что полицейские недостаточно хорошо следили за Герасимовым, в отношении которого был установлен административный надзор.

«В целях установления причин и условий совершения в отношении малолетнего особо тяжкого преступления проведена служебная проверка. Результатами проверки установлено, что в действиях уполномоченных должностных лиц органов внутренних дел отсутствуют нарушения порядка осуществления административного надзора за лицом, освобожденным из мест лишения свободы», — говорится в ответе МВД.

Информация об этом направлена следователю. Придёт ли СК к тому же выводу, что и полицейские — неизвестно.

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