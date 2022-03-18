Кострома, 18 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. ИА REGNUMПолиция опровергла наличие халатности в действиях лиц, осуществлявших административных надзор над одним из убийц 5-летней костромички Вероники Николаевой. Об этом со ссылкой на ответ управления МВД депутату облдумы Владимиру Михайлову, опубликованный на сайте закобрания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мвд.рф Полиция

Напомним, девочка была похищена 4 января 2022 года от места работы своей матери. Её украл 44-летний Денис Герасимов, ранее отбывавший срок за изготовление детской порнографии и педофилию и 24-летний Вадим Беляков, имевший судимость за кражу денег. Они изнасиловали и убили девочку, нанеся ей множество ножевых ранений. Тело ребёнка, спрятанное в спортивной сумке, в ночь с 4 на 5 января обнаружили полицейские.

После этого в Костроме возбудили уголовное дело. Следственный комитет счёл, что полицейские недостаточно хорошо следили за Герасимовым, в отношении которого был установлен административный надзор.

«В целях установления причин и условий совершения в отношении малолетнего особо тяжкого преступления проведена служебная проверка. Результатами проверки установлено, что в действиях уполномоченных должностных лиц органов внутренних дел отсутствуют нарушения порядка осуществления административного надзора за лицом, освобожденным из мест лишения свободы», — говорится в ответе МВД.

Информация об этом направлена следователю. Придёт ли СК к тому же выводу, что и полицейские — неизвестно.