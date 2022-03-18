Лима, 18 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Конституционный суд Перу постановил 17 марта удовлетворить апелляцию на приговор об отмене досрочного освобождения и помилование бывшего президента Альберто Фухимори, отбывающего 25-летний срок за преступления против человечности. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Akira Tomlinson Альберто Фухимори

Прошение о помиловании Фухимори было подано в 2017 году бывшим президентом Педро Пабло Кучински и аннулировано в 2018 году решением Верховного суда, поскольку массовые убийства, которыми руководил Фухимори, попадают под юрисдикцию Межамериканского суда по правам человека, не допускающего возможность помилования в отношении заключённых, совершивших преступления против человечности.

В этот раз Конституционный суд пришел к выводу о возможности досрочного освобождения Альберто Фухимори.