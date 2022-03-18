Кабул, , 12:45 — REGNUM Макбул Нури, репортёр газеты «8 Собх» в северной части Кабула, получил награду Федерации журналистов.

Журналист Uchi-uchi.ru

Федерация журналистов и СМИ Афганистана 17 марта объявила победителей премии этой организации за 2021 год.

По сообщению организации, конкурс проходил в онлайн-режиме, в нём приняли участие более 300 журналистов и работников СМИ.

Процесс отбора лауреатов проводился по трём категориям: автор, оператор и репортёр. В этих категориях были отобраны 25 человек.

Необходимо отметить, что Макбул Нури работал репортёром в северной части Кабула с сентября 2021 года, а ранее работал там же в видео‑ и аудио-СМИ.