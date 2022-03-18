Москва, 18 марта 2022, 12:44 — REGNUM Агрессивная риторика президента США Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина продиктована «утомляемостью» американского президента. Об этом 18 марта заявил журналистам пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.
По словам Пескова, на фоне заявлений американскому президенту не стоит давать резких оценок.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о потери Байденом остатков рассудка. Он напомнил, что американский президент лично представил общественности доказательства собственных военных преступлений.