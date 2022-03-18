Москва, 18 марта, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Агрессивная риторика президента США Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина продиктована «утомляемостью» американского президента. Об этом 18 марта заявил журналистам пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам Пескова, на фоне заявлений американскому президенту не стоит давать резких оценок.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о потери Байденом остатков рассудка. Он напомнил, что американский президент лично представил общественности доказательства собственных военных преступлений.