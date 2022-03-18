Кострома, 18 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Во всех торговых центрах Костромы с 17 марта закрыли пункты вакцинации от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения Костромской области.

Наталья Диева Указатель

К такому решению медики пришли из-за снижения интереса к прививкам. Максимальное количество желающих вакцинироваться в регионе наблюдалось на «пике» четвёртой волны коронавируса — в конце октября 2021 года. Тогда медики вакцинировали до 3,7 тысячи человек в сутки. Сейчас количество первичных и повторных вакцинаций снизилось до 200−250 в день.

Ранее прививки делали в пяти ТЦ Костромы — «Стометровке», «РИО», «Солнечном», «Галерее» и «Коллаже». С сегодняшнего дня вакцинироваться можно только в частных и государственных медицинских организациях области, всего по региону открыто 53 прививочных пункта.