Москва, 18 марта, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Российские банки могут понести значительные потери. Такая ситуация может возникнуть из-за разницы между ставками по вкладам и уже выданным кредитам после повышения ключевой ставки Центробанка РФ, передает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) и Агентства по страхованию вкладов (АСВ), адресованное ЦБ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отделение банка

По мнению вице-президента АБР Алексея Войлукова, убытки банков от резкого роста ставок по вкладам до конца 2022 года. могут составить 210 млрд руб.

Так, банкиры вынуждены привлекать средства клиентов на вклады по ставкам на уровне 20%, а ставки по кредитам в России фиксированные. Таким образом, до конца года, на каждый 1 млрд руб. кредитного портфеля убытки банков составят 4 млн руб.

Для снижения рисков потерь российские банки попросили регулятора обнулить обязательные страховые взносы по вкладам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля, Центральный Банк России принял решение поднять ключевую ставку до 20% годовых.

Читайте подробнее: Банк России повысил ключевую ставку до 20%