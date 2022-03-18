Екатеринбург, , 12:42 — REGNUM На Среднем Урале будут судить бывшего гендиректора екатеринбургского предприятия. Он задолжал подчиненным более 12 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Зарплата

40.мвд.рф

По версии следствия, мужчина не выплачивал работникам заработную плату с апреля по декабрь 2020 года. От действий экс-директора пострадали 57 человек. Общая сумма задолженности составила свыше 12 млн рублей.

В ходе предварительного следствия уралец выплатил сотрудникам 4,3 млн рублей. Ему вменяют невыплату подчиненным оставшихся 7,9 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит мировой судья участка №5 Ленинского района Екатеринбурга.