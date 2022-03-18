Москва, , 12:41 — REGNUM Передача советских С-300 на Украину из других стран невозможна и будет незаконной, Россия не допустит этого. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хочу напомнить всем странам, которые могут рассматривать эту идею, что советские системы и системы российского производства там находятся в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, которые также имеют сертификат пользователя. И этот сертификат не разрешает направлять их в третьи страны», — сказал Лавров в интервью RT.

Глава МИД РФ подчеркнул, что это вполне законное требование.

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«Я понимаю, что сейчас все законы — не то, что западные коллеги уважают, они уже разорвали идею презумпции невиновности, священность частной собственности и права на него… Но я могу сказать, что мы не позволим подобным рискам развиваться, мы не позволим им материализоваться», — заключил он.