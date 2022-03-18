Черкесск, 18 марта 2022, 12:40 — REGNUM В Карачаево-Черкесии стартовала работа «Поезда здоровья». Он отправится по всем населенным пунктам республики, помогая жителям оперативно узнавать о своем состоянии здоровья. С помощью привлеченных к акции специалистов можно будет проверить зрение, сделать флюорограмму и мамографию, провести другие обследования, сообщили 18 марта в пресс-службе главы и правительства региона.

«Поезд здоровья»
«Поезд здоровья»
Government-nnov.ru

«Жителям даже самых отдаленных населенных пунктов будет оказан широкий спектр медицинских услуг непосредственно по месту проживания абсолютно бесплатно. Вот уже несколько дней «Поезд здоровья» путешествует по аулам Хабезского района, а далее поочередно направится во все без исключения муниципальные районы КЧР», — написал в своем Telegram-канале глава региона Рашид Темрезов.

Напомним, инициатива о создании проекта «Поезд здоровья» принадлежит партии «Единая Россия». Она была выдвинута в 2021 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение».