Черкесск, 18 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии стартовала работа «Поезда здоровья». Он отправится по всем населенным пунктам республики, помогая жителям оперативно узнавать о своем состоянии здоровья. С помощью привлеченных к акции специалистов можно будет проверить зрение, сделать флюорограмму и мамографию, провести другие обследования, сообщили 18 марта в пресс-службе главы и правительства региона.

Government-nnov.ru «Поезд здоровья»

«Жителям даже самых отдаленных населенных пунктов будет оказан широкий спектр медицинских услуг непосредственно по месту проживания абсолютно бесплатно. Вот уже несколько дней «Поезд здоровья» путешествует по аулам Хабезского района, а далее поочередно направится во все без исключения муниципальные районы КЧР», — написал в своем Telegram-канале глава региона Рашид Темрезов.

Напомним, инициатива о создании проекта «Поезд здоровья» принадлежит партии «Единая Россия». Она была выдвинута в 2021 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение».