Макрон осудил приостановку вещания французских СМИ в Мали
Париж, 18 марта, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон осуждает «с величайшей твердостью» приостановку вещания французских СМИ в Мали, передает BFM TV.
Иван Шилов ИА REGNUM
Эммануэль Макрон
Глава французского государства осудил решение властей Мали приостановить вещание France 24 и RFI.
По словам президента, это «серьезное» решение, «противоречащее ценностям малийского народа и Мали.«Это признак стремления к худшему», — добавил глава французского государства.
Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы Франции и Марокко начали совместные военные учения сухопутных войск и ВВС.