Париж, 18 марта, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон осуждает «с величайшей твердостью» приостановку вещания французских СМИ в Мали, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Глава французского государства осудил решение властей Мали приостановить вещание France 24 и RFI.

По словам президента, это «серьезное» решение, «противоречащее ценностям малийского народа и Мали.«Это признак стремления к худшему», — добавил глава французского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы Франции и Марокко начали совместные военные учения сухопутных войск и ВВС.