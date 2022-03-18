Ярославль, 18 марта, 2022, 14:55 — ИА Регнум. С началом специальной военной операции России на Украине, последовавшими за ней санкциями, жители страны столкнулись с огромным количество негативной информации. В эти нелёгкие времена людей пугает неопределённость будущего. Многим оказывается не по силам справиться с этим самостоятельно. Тем не менее — это возможно.

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Корреспондент ИА REGNUM связался с Натальей Викторовной Яльцевой — врачом-психотерапевтом из Ярославля, доктор медицинских наук, профессором, которая рассказала, как правильно вести себя людям, которые пытаются «вернуться в колею» в изменившейся реальности.

Наталья Викторовна, насколько всё серьёзно?

Наталья Яльцева:В первую очередь, не надо нагнетать. Но действительно, количество обращений к психологам и психотерапевтам существенно выросло. Человек, изобретя колесо, электричество, выйдя в космос и подчинив энергию атома, ошибочно полагает, что может контролировать если не всё, то многое. Увы, я вас расстрою, большую часть процессов, происходящих внутри собственного тела, человек контролировать не в состоянии. Болезни, длительное нервное напряжение, постоянное ощущение тревоги и неопределённости могут нарушить биохимический баланс в организме и привести к психическим расстройствам, справиться с которыми порой можно лишь с помощью медикаментов.

Но что делать если кругом полно негативной информации?

Наталья Яльцева:Во-первых, это нужно понять, как причину возможных последствий. Во-вторых, нужна определённая информационная расфокусировка, чтобы сохранить ментальное и физическое здоровье. Нужно научиться отвлекаться, переключаться на другие каналы, фокусироваться на той информации, что была интересна ранее, с которой связаны позитивные эмоции — природа, животные, хобби, что-угодно. Я бы рекомендовала сейчас вообще ограничить себя в объёме получаемой новостной информации.

Абсолютно отключиться от информационных потоков в современном мире вряд ли возможно. Да и только ли в информации дело?

Наталья Яльцева:Конечно, отключиться от информации сложно, особенно представителям тех профессий, кто постоянно работает с ней. Но есть и другие источники позитива, душевного равновесия. Самое очевидное — семья, дети. Особенно дети, поскольку они очень чувствительны к потере внимания, и часто воспринимают это как свою вину. Если семья благополучна, то она является огромным источником коллективного позитива, для всех её членов. Нужно проводить больше времени с семьёй, больше общаться, играть, путешествовать.

А работа помогает?

Наталья Яльцева:Бесспорно. Но тут тоже есть индивидуальные нюансы. Кому-то помогает снять нервное напряжение привычный, может быть даже рутинный, труд. Кому-то, наоборот, необходимо смена деятельности. Вообще, в ситуации неопределённости всегда встаёт вопрос о новых компетенциях. Это важно, это полезно. В конце концов, никто никогда не знает, что, какие навыки, будут востребованы в будущем.

А если «таблеточку» принять или «100 грамм»?

Наталья Яльцева:Вот что не нужно делать ни в коем случае, так сочетать «таблеточку» со «100 граммами». Лучше вообще от этого отказаться и больше уделять внимания физической нагрузке. Это очень важный момент, поскольку именно вырабатываемые в процессе физической нагрузки нейротрансмиттеры (адреналин, норэпинефрин, дофамин и серотонин) позволяют стабилизировать психическое состояние. Виды физической нагрузки надо подбирать индивидуально. Это должно доставлять удовольствие человеку. Кому-то нравится бегать, кому-то плавать, кому-то снег грести. Если говорить о медикаментах, то сейчас достаточно много препаратов, которые способны помочь преодолеть психические проблемы, но применять их необходимо исключительно только после консультаций и по назначению врача. Любая «таблеточка» — лишь помощь, главное — это понимание человеком сути проблемы, его желание жить полноценно и радоваться жизни.