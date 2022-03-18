Каир, 18 марта, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Правительство Египта получило негласную инструкцию, согласно которой чиновники должны приложить все усилия для предотвращения голода в стране и возможной паники, связанной с массовой закупкой продуктов. Об этом 18 марта сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на информированный источник в правительстве страны.

fancycrave1 Хлеб

По словам источника, власти страны опасаются дальнейшего роста мировых цен на зерно.

«Правительство ожидает новой волны роста цен… Также в стране ускорились глобальные темпы инфляции, в дополнение к ухудшающейся экономической ситуации, которую переживает Египет в последние годы», — заявил источник издания.