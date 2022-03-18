Качканар, Свердловская область, 18 марта, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Свердловской области компания «Евраз» начинает снос построек буддистского храма на горе Качканар. Строения религиозного назначения сносить не будут. Об этом пишут СМИ со ссылкой на пресс-службу компании.

Batu Буддийские ступы в храме Шедруб Линг, гора Качканар, Свердловская область

Еще в 2014 году Качканарский городской суд обязал лидера буддистской общины Михаила Санникова освободить земельный участок и демонтировать все хозяйственные постройки. Срок добровольного исполнения решения суда истек 16 марта 2022 года. Работы по сносу сооружений начнут уже 18 марта. А с 17 марта туристам запретят посещать территорию храмового комплекса. Компания предложила общине помощь в упаковке и вывозе имущества. Однако ее представители отказались предоставить доступ внутрь хозяйственных построек.

Отметим, для обустройства нового монастыря Качканарский ГОК и Правительство области предоставили буддистской общине земельный участок в поселке Косья. Кроме того, общине выдели 26 млн рублей на введение религиозной деятельности. Однако ее представители отказались покидать территорию храма. Они якобы опасаются за сохранение культурных объектов.