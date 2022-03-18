Москва, 18 марта, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В РФ уменьшится количество выдаваемых автокредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Авторынок

«С учетом подорожания автомобилей из-за курсовой разницы размер автокредита также должен вырасти. Изменения будут связаны с уменьшением количества выданных кредитов и смещением на ближайшие месяцы кредитования в сторону рынка автомобилей с пробегом, увеличением срока кредитования и повышением страховых премий, — сказал Цыганов. — Плюс есть оставшиеся с 2021 года проблемы с дефицитом новых автомашин. В дальнейшем предполагаются поставки отчасти старых и появление новых производителей, которые, возможно, смогут предложить новые автомобили по более привлекательным ценам».

Как уточнил Цыганов, основные риски на рынке автокредитования — это сохранение дефицита новых автомобилей и снижение покупательского спроса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что весной-летом 2022 года спрос на автомобили в России не будет расти сильно, в том числе из-за увеличения стоимости автокредита.