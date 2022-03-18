Санкт-Петербург, , 12:51 — REGNUM День воссоединения Крыма с Россией напоминает о силе сплочённости российского народа, во все времена прочно скреплявшей страну, заявил 18 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Александр Дрозденко Lenobl.ru

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По его словам, события весны 2014 года открыли новую страницу и в истории Крыма и Севастополя, и в истории Российской Федерации.

«День 18 марта вновь напоминает нам о важности единства, о силе сплочённости российского народа, во все времена прочно скреплявшей нашу страну», — сказал глава региона.

Он отметил, что Ленинградская область дорожит теплыми отношениями с Крымом и Севастополем.

«Наши регионы объединяют тысячи родственных, экономических, культурных и духовных нитей. Нет сомнений, что эти давние традиции дружбы будут крепнуть год от года, наполняясь новым, полезным для наших сограждан содержанием, — отметил Александр Дрозденко. — Убежден, что мероприятия, посвященные Крымской весне, подчеркнут значимость этого судьбоносного события, вдохновят всех нас на большую созидательную работу во имя Родины, ее целостности и суверенитета».

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