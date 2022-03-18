Москва, 18 марта, 2022, 12:36 — ИА Регнум. На сегодняшний день у России не осталось никаких иллюзий о том, что она может рассчитывать на западные страны. Об этом 18 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия и на этот раз приспособится к новым обстоятельствам и выживет.

«Мы выживем. Те меры, которые разрабатываются президентом и правительством, постепенно объявляются. Это только начало корректировки нашего экономического курса для того, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам», — пояснил в интервью RT Лавров, напомнив о приобретённом опыте после 2014 года.

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«Конечно, это сейчас даже по масштабу не сравнится с тем, чтобы было после 2014 года. Однако сейчас иллюзия того, что мы можем рассчитывать на западных партнёров, разрушена», — добавил российский министр.

Он подчеркнул, что теперь Россия может «рассчитывать только на себя и на тех союзников, которые останутся» с ней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия справится с экономическими проблемами и выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием. Он напомнил, что Россия справлялась с трудностями на всех этапах своей истории, так будет и в этот раз. Однако теперь, по его словам, у Москвы не будет «никаких иллюзий, что Запад может быть надежным партнёром».