Иллюзия о надёжности Запада как партнёра разрушена — Лавров
Москва, 18 марта, 2022, 12:36 — ИА Регнум. На сегодняшний день у России не осталось никаких иллюзий о том, что она может рассчитывать на западные страны. Об этом 18 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия и на этот раз приспособится к новым обстоятельствам и выживет.
Читайте также: Россия сделает всё для полной независимости от Запада — Лавров
Он подчеркнул, что теперь Россия может «рассчитывать только на себя и на тех союзников, которые останутся» с ней.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия справится с экономическими проблемами и выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием. Он напомнил, что Россия справлялась с трудностями на всех этапах своей истории, так будет и в этот раз. Однако теперь, по его словам, у Москвы не будет «никаких иллюзий, что Запад может быть надежным партнёром».