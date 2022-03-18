Нью-Дели, 18 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Россия по-прежнему готова рассмотреть возможность поставок Индии новейших зенитно-ракетных систем С-500, заявил посол России в Индии Денис Алипов журналистам.

Militaryarms.ru ЗРС С-500 «Прометей»

В конце 2021 года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Индия может быть первой в списке стран, которые могут приобрести С-500, если изъявят такое желание. Россия может поставить комплексы после того, как будет удовлетворена потребность в них отечественной армии.

Алипов сообщил, что ему неизвестно о какой-либо реакции на это индийской стороны. При этом он подтвердил слова Борисова о том, что российская сторона самым внимательным образом изучит и рассмотрит пожелание Индии, если «будет проявлена заинтересованность в приобретении систем С-500».

Пока ни о каких конкретных разговорах речи не идет, добавил посол.

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