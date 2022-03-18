Стокгольм, , 12:38 — REGNUM 18 марта стало известно, что Школьная инспекция Швеции отзывает лицензии на осуществление образовательной деятельности у двух чартерных школ, расположенных в Гётеборге и Стокгольме. Если решение останется в силе, то к лету более чем 1000 учеников будут вынуждены искать для себя новое место обучения, передает телеканал SVT.

Ученик Иван Шилов © ИА REGNUM

Решения были вынесены в отношении Образовательного фонда Швеции и его дочерней компании Edinit AB. Формально лицензия отзывается с июня этого года, что означает, что дети смогут закончить этот семестр.

Основанием для отзыва лицензий является «отсутствие воли и способности выполнять свои обязательства на фоне общей и финансовой небрежности, несоблюдения закона в целом и других существенных обстоятельствах», говорится в решении надзорного ведомства.

В Школьной инспекции Швеции подчеркнули, что если администрации школ допустят еще более грубые нарушения, то лицензии будут аннулированы немедленно.