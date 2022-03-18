Москва, , 12:35 — REGNUM В США бизнес и физические лица могут не выдержать ставку ФРС больше 2,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

ФРС США. Вашингтон Dan Smith

«В США повсеместная закредитованность бизнеса и физических лиц вряд ли выдержит ставку более 2,5%, да и 2% тоже остаются под большим вопросом, — сказал Ордов. — Как мы видим, интервал у ФРС США явно недостаточный для эффективного противодействия инфляционным процессам с использованием инструментов денежно-кредитной политики. Но других «трюков» у каскадеров из ФРС нет. Остается лишь гадать о дате начала мирового финансового кризиса. Похоже, вторая половина 2022 и начало 2023 годов обещают быть экономически непростыми не только в России, но и в мире в целом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, что повышение ставки ФРС США может быть проверкой предела прочности американской экономики.

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