Москва, 18 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В 2023 году ставка ФРС вполне может превысить предел финансовой прочности американской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

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«ФРС США решила повысить ставку, но пока только на символические 0,25 процентных пункта. Казалось бы, пустячок, но с далеко идущими последствиями, — сказал Ордов. — Инфляция продолжает терзать мировую экономику и вынуждает финансовых регуляторов принимать более решительные меры. Нам осталось еще не менее трех циклов повышения учетной ставки со стороны ФРС США в 2022 году. Это станет фактором охлаждения американской экономики и, возможно, вызовет напряжение на фондовых рынках. Вопрос остается теперь с 2023 годом, когда ставка вполне может превысить предел финансовой прочности американской и европейской экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что мировые рынки «занервничают» из-за повышения ставки ФРС США.