Москва, 18 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, сообщили 18 марта на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Темой для разговора стала ситуация на Украине. Главы государств обсудили ход специальной военной операции России в это стране.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшее время вновь переговорить с главой России Владимиром Путиным.