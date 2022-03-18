Уфа, 18 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Жителя Югры осудили за нападение на двух врачей в Уфе. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Башкирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

В суде было установлено, что летом прошлого года экипаж скорой медицинской помощи доставил 36-летнего фигуранта уголовного дела в городскую клиническую больницу № 21 г. Уфы с предварительным диагнозом «отравление неустановленным веществом».

Отмечается, что подсудимый нецензурно выражался и без какого-либо на то основания применил насилие к врачу-токсикологу, сломав ей руку. После этого он нанес удары врачу-реаниматологу Республиканской станции скорой медицинской помощи, когда тот пришел на помощь к коллеге, причинив ему черепно-мозговую травму. Фигурант уголовного дела скрылся с места происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину мужчина признал.

В результате суд приговорил его к одному году шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме этого, с осужденного взыскано в пользу потерпевших компенсация морального вреда на общую сумму 350 тысяч рублей.