Сеул, 18 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали рост числа жителей страны, посетивших страны, с которыми Сеул заключил взаимные соглашения об отмене карантина для вакцинированных туристов. Об этом сообщает KBS.

Sean MacEntee Авиаперевозки

Согласно опубликованным данным, 18 марта в Международном аэропорту Инчхон прошло торжественное мероприятие по случаю того, что более 100 тыс. человек посетили страны, с которыми правительство Южной Кореи заключило соглашение об отмене карантина.

Напомним, что в июне 2021 года Сеул заключил соответсвующее соглашение с Сайпаном, а в октябре — с Сингапуром.

С июля 2021 года по февраль 2022 года было совершено 228 рейсов из Южной Кореи на остров Сайпан, которыми воспользовались 22 тыс. человек. Данный показатель в 10 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2020−2021 гг.

За аналогичный промежуток времени рейсами Инчхон — Сингапур воспользовались 66 тыс. человек, что в пять раз больше, чем в 2020 году.