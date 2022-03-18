Стокгольм, 18 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Швеции Стефан Лёвен нашел себе новую работу после отставки с поста главы правительства. Как сообщил телеканал SVT 18 марта, он будет возглавлять Стокгольмский международный институт исследований проблем мира.

Socialdemokraterna Стефан Лёвен

«В эти смутные времена очевидно, что наша роль становится еще более важной», — говорится в пресс-релизе бывшего политика.

Официальное назначение Лёвена состоялось 17 марта решением правительства Швеции, которое сейчас возглавляет ее бывший министр финансов Магдалена Андерссон. Лёвен заменит коллегу по партии Яна Элиассона, занимавшего соответствующую должность последние пять лет.

Журналисты пишут, что это уже второе назначение Стефана Лёвена с тех пор, как он ушел с поста лидера партии «Социал-демократов» и премьер-министра Швеции в ноябре прошлого года. В феврале его назначили в ООН, чтобы возглавить работу по подготовке саммита по будущему глобальному сотрудничеству.