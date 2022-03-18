Омск, , 12:30 — REGNUM Сибирские регионы в 2022 году намерены произвести более 16 млн тонн зерна. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Омской области по итогам заседания экспертно-консультационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) по сельскому хозяйству.

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По словам губернатора Александра Буркова, общей задачей в условиях западных санкций должно стать продолжение движения вперёд. Он напомнил также об усилении поддержки аграрной отрасли со стороны федерального центра.

«Нам нужно выстраивать новые логистические цепочки, чтобы обеспечить бесперебойные поставки продуктов питания для жителей регионов. Ну, и конечно, продолжать ту работу, которую мы с вами начали», — отметил глава региона.

По программе развития зернового рынка Сибири в 2022 году поставлена задача произвести 16,3 млн тонн зерна при урожайности 18,3 центнеров с гектара. Из них 1,8 млн тонн уйдут на экспорт.

К 2025 году, согласно прогнозам региональных министерств сельского хозяйства, в Сибири будут производить до 19 млн тонн зерна, что полностью обеспечит собственные потребности регионов. При этом наибольшую долю традиционно займут Алтайский и Красноярские края, Омская и Новосибирская области.