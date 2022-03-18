Грозный, , 12:30 — REGNUM Президент США Джо Байден потерял остатки рассудка, заявил 18 марта глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Комментируя слова американского президента, в которых он назвал Владимира Путина «военным преступником», Кадыров отметил, что «Байден на старости лет окончательно потерял остатки рассудка», пытаясь войти в роль благородного ковбоя.

Он напомнил, что президент США публично, не стесняясь, сам представил доказательства своих военных преступлений, например, взял ответственность за бомбардировки Белграда.

«И этот маньяк, возомнивший себя мировым жандармом, имеет наглость давать оценку нашему президенту?! Нет более отъявленного военного и экономического преступника на сегодняшний день среди действующих лидеров стран, чем Джо Байден. Типичный образец авторитарного самоуправца и властолюбивого деспота», — написал Кадыров в телеграм.