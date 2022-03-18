Стокгольм, , 13:42 — REGNUM Правительство Швеции предлагает ввести в стране новый «дорожный вычет», который будет одинаковым для всех, независимо от того, ездят ли граждане на работу на машине или пользуются общественным транспортом. Об этом 17 марта сообщил телеканал SVT.

Шведская крона

По оценкам, предложенный правительством законопроект коснется порядка 260 000 шведов.

«Это крупнейшая реформа за последние десятилетия», — заявил на пресс-конференции министр финансов страны Микаэль Дамберг.

Предлагаемый так называемый «дорожный вычет» на самом деле представляет собой снижение налога, полностью основанное на расстоянии, преодолеваемым между домом и местом поездки, а не на стоимости поездки.

Дамберг также подчеркнул, что новый вычет будет осуществляться независимо от дохода граждан.