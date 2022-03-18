Лондон, 18 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Британская певица Charli XCX (Шарлотта Эмма Эйтчисон) опубликовала новую пластинку под названием CRASH. Премьера проекта состоялась на всех музыкальных платформах 18 марта.

Скриншот YouTube Charli XCX

Опубликованный альбом представляет собой набор из 12 композиций, выполненных в различных музыкальных жанрах. В список гостей релиза попали Christine and the Queens (Элоиза Аделаида Летисье), Кэролайн Полачек и Рина Саваяма.

Ранее Charli XCX выпустила видеоклип под названием Every Rule. Одноимённая композиция также вошла в новую пластинку исполнительницы.