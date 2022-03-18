Джакарта, 18 марта, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии подчеркнул важность дружеских отношений, стратегического и всестороннего партнерства между Индонезией и Индией, сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Индонезия и Индия обсудили расширение сотрудничества между двумя странами в политической сфере и сфере безопасности.

Во время визита в Индонезию советник по национальной безопасности Индии Аджит Доваль также встретился с министром-координатором по морским делам и инвестициям Индонезии и министром иностранных дел страны.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии вместе с Индией вскоре построят порт Сабанг в провинции Ачех.