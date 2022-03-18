Эр-Рияд, 18 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Лидеры сторон гражданской войны в Йемене встретятся в Эр-Рияде 29 марта для обсуждения условий мирного соглашения, которое должно положить конец конфликту, продолжающемуся с 2015 года. Об этом 18 марта сообщает Al-Hadath со ссылкой на заявление генерального секретаря Совета сотрудничества стран Персидского залива Найефа Аль-Хаджрафа.

@KSAMOFA Саммит Совета сотрудничества стран Персидского залива

На пресс-конференции в штаб-квартире Генерального секретариата Совета в Эр-Рияде чиновник заявил: «Мы проведем внтурийеменские консультации между ополченцами-хуситами и правительством Йемена с 29 марта по 7 апреля следующего года».

Ранее о своём согласии на участие в переговорах заявил президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади. Участие делегации хуситов пока обсуждается.