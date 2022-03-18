Рязань, 18 марта 2022, 12:29 — REGNUM Включить в перечень системообразующих организаций российской экономики Елатомский приборный завод предлагают власти Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 18 марта в пресс-службе правительства региона.
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Предложение направлено в адрес правительства РФ. Завод выпускает различные медицинские изделия, в том числе вакуумные пробирки для забора крови, которые особенно востребованы во время пандемии COVID-19.
На заводе трудоустроены почти 900 человек.