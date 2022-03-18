Рязань, , 12:29 — REGNUM Включить в перечень системообразующих организаций российской экономики Елатомский приборный завод предлагают власти Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 18 марта в пресс-службе правительства региона.

На производстве пробирок Https://www.ryazangov.ru

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Предложение направлено в адрес правительства РФ. Завод выпускает различные медицинские изделия, в том числе вакуумные пробирки для забора крови, которые особенно востребованы во время пандемии COVID-19.

«Елатомский приборный завод — градообразующее предприятие, оно имеет статус «Лидер экономики России». По инвестсоглашению, которое мы заключили в 2016 году, здесь было создано 300 кв. м производственных площадей. Сейчас необходимо по максимуму производить в стране то, что мы можем и умеем делать. Импортозамещение все эти годы развивалось, и работа наших предприятий показывает его в действии», — отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

На заводе трудоустроены почти 900 человек.