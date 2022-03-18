Стокгольм, , 12:32 — REGNUM 17 марта между правительством Швеции и всеми остальными партиями риксдага начались первые консультации по оценке изменившейся в последнее время ситуации в области безопасности. Первые итоги переговоров правительства и оппозиции на пресс-конференции прокомментировала министр иностранных дел Швеции Анн Линде, передает телеканал SVT.

Анн Линде (сс) World Trade Organization

По словам Линде, самым спорным и горячо обсуждаемым вопросом стала подача заявки Швеции на вступление в НАТО.

«Конечно, это вопрос, который необходимо решать и освещать», — заявил журналистам после встречи министр обороны Петер Хультквист.

Со своей стороны Линде отметила, что ей бы хотелось, чтобы разговор между правительством и оппозицией не сводился бы только к вопросу о НАТО, а соответствовал заявленной повестке, а именно комплексному и всеобъемлющему анализу ситуации в области безопасности.

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