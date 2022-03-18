Стокгольм, , 12:30 — REGNUM С начала специальной операции России на территории Украины по вечер 17 марта в Швецию прибыли более 12 500 граждан восточноевропейской страны. В настоящее время в шведские Нюнесхамн и Карлскруну прибывают по тысячи граждан Украины каждый день, передает телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

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Статистика основана на внутреннем отчете Миграционного агентства Швеции. В документе также отмечается, что ведомство столкнулось с «чрезвычайной ситуацией», поскольку миграционные власти не были подготовлены к рассмотрению такого большого количества заявок, а очереди возле пропускных пунктов растянулись на сотни метров.

На работу в режиме чрезвычайной ситуации в ведомстве перешли 8 марта, следует из документа.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.